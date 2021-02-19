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Бензема пропустит матч с Вальядолидом из-за травмы

Испания
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Игра с Аталантой под вопросом

Бензема пропустит матч с Вальядолидом из-за травмы

фото - realmadrid.com

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит матч 24-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". Об этом сообщает Cadena COPE.

Французский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку "сливочных" и не будет включен в заявку на ближайшую игру Ла Лиги.

В текущем сезоне во всех турнирах Бензема сыграл в 28-ми поединках, в которых забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.

По информации источника, также под вопросом участие 33-летнего форварда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты".

На ближайшей пресс-конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан должен поделиться прогнозом относительно сроков возобновления 33-летнего футболиста.

Напомним, что "Реал" сыграет с "Вальядолидом" 20 февраля, с "Аталантой" - 24 февраля.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
Cadena COPE

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