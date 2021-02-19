Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема пропустит матч с Вальядолидом из-за травмы
Игра с Аталантой под вопросом
фото - realmadrid.com
Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит матч 24-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". Об этом сообщает Cadena COPE.
Французский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку "сливочных" и не будет включен в заявку на ближайшую игру Ла Лиги.
В текущем сезоне во всех турнирах Бензема сыграл в 28-ми поединках, в которых забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.
По информации источника, также под вопросом участие 33-летнего форварда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты".
На ближайшей пресс-конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан должен поделиться прогнозом относительно сроков возобновления 33-летнего футболиста.
Напомним, что "Реал" сыграет с "Вальядолидом" 20 февраля, с "Аталантой" - 24 февраля.
Популярное сейчас
- Не понял, куда попал: операторы выхватили в трансляции доставщика пиццы во время матча ЛЕ
- Ковалец покинул Черноморец, Русин уже в Варшаве. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля
- Атлетико с запасом лидирует, Реал и Барса сражаются за второе место. Таблица Ла Лиги 2020/21
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО