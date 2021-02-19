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Бензема пропустит ближайший матч Реала в Лиге чемпионов
Игрок не сыграет в матче с Аталантой
Мадридский "Реал" лишился одного из своих ключевых футболистов, нападающего Карима Бензема, пишет COPE.
33-летний француз пропустил сегодняшнюю тренировку "сливочных" и не поможет команде в ближайшем матче. Завтра, 20 февраля, "Реал" сыграет с "Аталантой" во встрече 24-го тура испанской Примеры. Матч пройдёт на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде.
По информации источника, под вопросом также оказалось участие Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" на следующей неделе. Встреча пройдёт 24 февраля на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо.
Бензема играл в последнем матче "Реала" с "Валенсией". Он провёл на поле 78 минут и забил гол.
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