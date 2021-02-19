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Тайно от Луиса Суареса Атлетико заключил финансовое соглашение с Барселоной

Испания
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Тайно от Луиса Суареса Атлетико заключил финансовое соглашение с Барселоной

Goal

Новина українською

Испанская "Барселона" получила деньги за трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса в "Атлетико", утверждает Diario Sport со ссылкой на трансферную документацию.

Мадридский клуб заплатил "блаугранас" 5 млн евро за переход, а также может заплатить каталонцам еще 6 млн евро в виде различных бонусов.

Ранее Барса сообщала только о 6 млн евро бонусов. Реальная цена сделки не сообщалась потому, что Суарес хотел уйти бесплатно из-за нежелания "Барселоны" оставлять игрока в клубе на последний год контракта.

Однако клубы договорились о выплате 5 млн евро, не сообщили этого игроку.

Суарес перешел в "Атлетико" после 6 лет выступлений за "Барселону". В этом сезоне он забил 16 голов в 19 матчах Ла Лиги и лидирует в списке бомбардиров.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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