Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайно от Луиса Суареса Атлетико заключил финансовое соглашение с Барселоной
А говорили, бесплатно!
Goal
Испанская "Барселона" получила деньги за трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса в "Атлетико", утверждает Diario Sport со ссылкой на трансферную документацию.
Мадридский клуб заплатил "блаугранас" 5 млн евро за переход, а также может заплатить каталонцам еще 6 млн евро в виде различных бонусов.
Ранее Барса сообщала только о 6 млн евро бонусов. Реальная цена сделки не сообщалась потому, что Суарес хотел уйти бесплатно из-за нежелания "Барселоны" оставлять игрока в клубе на последний год контракта.
Однако клубы договорились о выплате 5 млн евро, не сообщили этого игроку.
Суарес перешел в "Атлетико" после 6 лет выступлений за "Барселону". В этом сезоне он забил 16 голов в 19 матчах Ла Лиги и лидирует в списке бомбардиров.
Популярное сейчас
- Не понял, куда попал: операторы выхватили в трансляции доставщика пиццы во время матча ЛЕ
- Конец геронтократии и царство контратак. Итоги матча Маккаби - Шахтер
- Ковалец покинул Черноморец, Русин уже в Варшаве. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Неймар звонил Месси с серьезным разговором
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО