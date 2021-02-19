Примера. 24-й тур. Кризис Хетафе продлен на поле Бетиса

"Хетафе" проиграл четыре из последних пяти поединков. В четырех последних матчах не забивал. Уже целиком и полностью подвергся такому понятию как кризис. Поэтому диктовать правила на поле "Бетиса" не мог. Хозяева контролировали мяч и это тот случай, когда контроль над мячом тождественен контролю над матчем.

При таком сценарии гол в ворота "Хетафе" выдавался лишь вопросом времени. Хотя "городские" всеми силами сдерживали атаки "Бетиса". Почти ничем не отвечали, поэтому ставка могла сыграть разве что на нулевую ничью. Однако и этот план потерпел крах, потому что защищался "Хетафе" панически, на грани фола, в своем стиле. И эта граница была пересечена сразу дважды.

Сразу два пенальти в конце матча были назначены в ворота Сория. И если с первым из них (от Каналеса) голкипер справился (а добивание было мимо ворот), то против удара Иглесиаса аргументов не было – 1:0. Оба пенальти, что интересно, привез один и тот же игрок – Чакла (отмашка и толчок в спину).

Четвертое подряд поражение "Хетафе", пятый подряд безголевой матч от "городских". Хосе Бордалас на краю пропасти.

Фото - La Liga

Севилья. "Стадион Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Хетафе" 1:0

Гол: Борха Иглесиас 84 (пен.)

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Набиль Фекир (Кристиан Тельо 13), Сидней, Лоренсо Морон (Борха Иглесиас 63), Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью 79), Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Хуан Миранда, Айтор Руйбаль (Хоакин Санчес 63)

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Родригес Анхель (Карлос Аленья 67), Аллан-Ромео Ньом (Такефуса Кубо 81), Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Энес Унал 88), Софьян Чакла, Хуан Эрнандес (Хайме Мата 88)

Предупреждения: Серхио Каналес 62, Гуидо Родригес 66, Андрес Гуардадо 70, Вилльям Карвалью 90+1, Вилльям Карвалью 90+3 - Эрик Кабако 38, Мауро Арамбарри 45, Софьян Чакла 75, Аллан-Ромео Ньом 80, Карлос Аленья 90+1

Удаление: Вилльям Карвалью 90+3

Нереализованный пенальти: Серхио Каналес 76