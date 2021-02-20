  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кандидат в президенты Барсы ведёт переговоры с Алабой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кандидат в президенты Барсы ведёт переговоры с Алабой

Испания
(1 голосов)

Лапорта хочет заманить австрийца на "Камп Ноу"

Кандидат в президенты Барсы ведёт переговоры с Алабой

Новина українською

"Барселона" может подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.

Ранее 28-летний австриец публично подтвердил, что покинет Мюнхен по окончанию сезона в качестве свободного агента.

Кандидат на пост президента каталонского клуба Жоан Лапорта надеется воспользоваться ситуацией, ведя переговоры с агентом футболиста Пини Захави, сообщает Diario Sport.

Интерес к Алабе также проявляют "Реал", "Челси" и "Ювентус".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...