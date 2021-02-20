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Кандидат в президенты Барсы ведёт переговоры с Алабой
Лапорта хочет заманить австрийца на "Камп Ноу"
"Барселона" может подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.
Ранее 28-летний австриец публично подтвердил, что покинет Мюнхен по окончанию сезона в качестве свободного агента.
Кандидат на пост президента каталонского клуба Жоан Лапорта надеется воспользоваться ситуацией, ведя переговоры с агентом футболиста Пини Захави, сообщает Diario Sport.
Интерес к Алабе также проявляют "Реал", "Челси" и "Ювентус".
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