Кандидат в президенты Барсы ведёт переговоры с Алабой

"Барселона" может подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.

Ранее 28-летний австриец публично подтвердил, что покинет Мюнхен по окончанию сезона в качестве свободного агента.

Кандидат на пост президента каталонского клуба Жоан Лапорта надеется воспользоваться ситуацией, ведя переговоры с агентом футболиста Пини Захави, сообщает Diario Sport.

Интерес к Алабе также проявляют "Реал", "Челси" и "Ювентус".