Кадровые проблемы Симеоне. 15 игроков основы в заявке на игру с Леванте

"Атлетико" огласил заявку на субботний матч Примеры против "Леванте".

В составе оказалось 18 футболистов, включая троих представителей молодёжной команды.

При этом попавшие в заявку Хосе Мария Хименес и Джеффри Кондогбиа не принимали участие в вчерашней тренировке команды, а также Тома Лемар, выздоровевший после COVID-19.

В лазарете продолжают пребывать Эктор Эррера, Янник Феррейра-Карраско, Мусса Дембеле. Киран Триппьер же всё ещё отбывает свою 10-недельную дисквалификацию за ставки.

Уже во вторник "Атлетико" ждёт первый матч с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.