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Кадровые проблемы Симеоне. 15 игроков основы в заявке на игру с Леванте

Испания
(1 голосов)

Вскоре "матрасникам" играть с "Челси" в ЛЧ

Кадровые проблемы Симеоне. 15 игроков основы в заявке на игру с Леванте

Atl

Новина українською

"Атлетико" огласил заявку на субботний матч Примеры против "Леванте".

В составе оказалось 18 футболистов, включая троих представителей молодёжной команды.

При этом попавшие в заявку Хосе Мария Хименес и Джеффри Кондогбиа не принимали участие в вчерашней тренировке команды, а также Тома Лемар, выздоровевший после COVID-19.

В лазарете продолжают пребывать Эктор Эррера, Янник Феррейра-Карраско, Мусса Дембеле. Киран Триппьер же всё ещё отбывает свою 10-недельную дисквалификацию за ставки.

Уже во вторник "Атлетико" ждёт первый матч с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
20.02.2021 в 14:20
Якщо і передбачалося ну не може клуб з такою "короткою лавою" весь чемпіонат пройти без "провалів". Утім + 9 балів непоганий заділ!
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