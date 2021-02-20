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Кадровые проблемы Симеоне. 15 игроков основы в заявке на игру с Леванте
Вскоре "матрасникам" играть с "Челси" в ЛЧ
Atl
"Атлетико" огласил заявку на субботний матч Примеры против "Леванте".
В составе оказалось 18 футболистов, включая троих представителей молодёжной команды.
При этом попавшие в заявку Хосе Мария Хименес и Джеффри Кондогбиа не принимали участие в вчерашней тренировке команды, а также Тома Лемар, выздоровевший после COVID-19.
В лазарете продолжают пребывать Эктор Эррера, Янник Феррейра-Карраско, Мусса Дембеле. Киран Триппьер же всё ещё отбывает свою 10-недельную дисквалификацию за ставки.
Уже во вторник "Атлетико" ждёт первый матч с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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