Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Поражение от ПСЖ – не конец света
Нидерландец оптимистичен по поводу будущего команды
Barca
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал о реакции команды на поражение от "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).
"Поражение – это не конец света. Нужно проанализировать матчи, наши неудачи, прибавить, обсудить все, поработать на тренировках.
В тот день у нас вообще ничего не получалось при владении мячом, мы теряли мяч, дарили его сопернику. Но я надеюсь, что с "Кадисом" мы увидим сильную команду, которая сможет одержать победу.
Мы по-прежнему продолжаем борьбу в трех турнирах. Да, в Лиге чемпионов будет особенно тяжело, но в Кубке при определенной удаче, если мы сыграем эффективно, мы можем отыграться.
В Ла Лиге же все зависит от команд, которые выше нас, нужно, чтобы они теряли очки. Я не настроен негативно и продолжаю работать. Мы "Барселона" и всегда должны реагировать и расставлять все по местам", – сказал Куман Mundo Deportivo.
Популярное сейчас
- Два новичка Десны и уход опытного защитника из Металлиста 1925. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Новый медпротокол от УАФ, вылет Продэксима и гол Яремчука. Главные новости за 19 февраля
- Севилья - Боруссия 2:3. Обзор матча, видео голов
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Новости по теме
- 13:30 Зарубежные Мбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69
- 22:15 Зарубежные Лапорта: Когда я был президентом Барселоны, Реал в ЛЧ ни разу не побеждал
- 13:11 Зарубежные "Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу