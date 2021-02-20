Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал о реакции команды на поражение от "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

"Поражение – это не конец света. Нужно проанализировать матчи, наши неудачи, прибавить, обсудить все, поработать на тренировках.

В тот день у нас вообще ничего не получалось при владении мячом, мы теряли мяч, дарили его сопернику. Но я надеюсь, что с "Кадисом" мы увидим сильную команду, которая сможет одержать победу.

Мы по-прежнему продолжаем борьбу в трех турнирах. Да, в Лиге чемпионов будет особенно тяжело, но в Кубке при определенной удаче, если мы сыграем эффективно, мы можем отыграться.

В Ла Лиге же все зависит от команд, которые выше нас, нужно, чтобы они теряли очки. Я не настроен негативно и продолжаю работать. Мы "Барселона" и всегда должны реагировать и расставлять все по местам", – сказал Куман Mundo Deportivo.