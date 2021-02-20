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Примера. 24-й тур. Эльче добывает важную победу над Эйбаром
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La Liga
Классический случай матча за шесть очков. "Эйбар" проиграл четыре из последних шести поединков и опустился на угрожающий уровень борьбы за выживание. "Эльче", к примеру, уступал "оружейникам" только три очка, а после победы в отчетном поединке поравнялся с конкурентом. Столько же очков и у "Вальядолида". "Эйбар" выше только благодаря дополнительным показателям. Но эта маленькая радость никак не компенсирует горечи сегодняшнего поражения.
Поражения, обусловленного одним-единственным пропущенным мячом. "Эльче" разыграл угловой, Барраган подал с фланга, Дани Кальво точно пробил головой. У "Эйбара" были шансы отыграться, по воротам нанесено тринадцать ударов, Кике и Энрич даже голкипера беспокоили, но "Эльче" смог впервые за почти три месяца сыграть на ноль пропущенных в чемпионате. И одержать победу в первом же матче под руководством нового тренера Франа Эскриба.
Важная для новичка победа. Большой шаг к спасению, но нужно еще.
Примера. 24-й тур
"Эльче" - "Эйбар" 1:0
Гол: Дани Кальво 33
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