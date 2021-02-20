Интрига возвращается? Атлетико проиграл Леванте на своем поле

На неделе "Леванте" сыграл с "Атлетико" вничью на своем поле. Тот матч выдался намного интереснее, чем сегодняшний. Там были моменты, скорости, острота. Сегодня же увидели довольно пресное действо.

"Леванте" вообще почти не атаковал. "Лягушки" выжали из себя шесть ударов по воротам, из которых только два были в створ. Однако этого хватило для первой в своей истории победы над "Атлетико" на его поле: Моралес пробил с линии штрафной площади и переиграл Облака с помощью рикошета от ноги Фелипе.

"Атлетико" вдохновенно пытался отыграться в первом тайме. Удобный шанс был у Жоау Феликса, а еще до пропущенного мяча мадридцы едва не забили усилиями Кондогбиа и Суареса. После перерыва "Атлетико" словно находился в ступоре: Луис Суарес пробил в каркас, Льоренте и Феликс не переиграли Карденаса, а затем не без оснований хватался за голову Мусса Дембеле. Новичок мог спасти "матрасников" от поражения, но и он сплоховал.

Почти тридцать ударов от хозяев – и все в никуда, в пустоту, в голкипера. В конце уже даже Облак пошел к чужим воротам на подачу углового, но этим лишь подверг "Атлетико" на контратаку. Хорхе Де Фрутос выбежал левым флангом и закатил мяч в сетку дальним ударом.

Вот так... Имея огромное преимущество над "Реалом" и "Барсой", в двух матчах против "Леванте" "Атлетико" потерял пять очков. И уже ситуация не столь однозначна. Конкуренты все еще позади, но шансы преследователей теперь не выглядят призрачными.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Леванте" 0:2

Голы: Хосе Моралес 30, Хорхе Де Фрутос 90+5

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Жоффрей Кондогбиа (Лукас Торрейра 61), Жоау Феликс, Луис Суарес, Анхель Корреа (Рикард Санчес 61), Ренан Лоди, Аугусто Фелипе, Хосе Мария Хименес (Тома Лемар 54), Коке (Мусса Дембеле 74), Марио Эрмосо

"Леванте": Даниэль Карденас, Антонио Гарсия (Карлос Клерк 71), Робер, Оскар Дуарте, Серхио Леон (Дани Гомес 62), Энис Барди, Хосе Моралес (Никола Вукчевич 80), Микаэль Мальса, Рубен Везу, Рубен Рочина (Хорхе Де Фрутос 62), Коке (Франсиско Идальго Гомес 71)

Предупреждения: Тома Лемар 70, Коке 70 - Рубен Везу 36, Даниэль Карденас 69, Робер 90+1