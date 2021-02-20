Куман о ссоре Гризманна и Пике: Здорово, мне такие ситуации по душе

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал конфликт Гризманна и Пике во время матча 1/8 Лиги чемпионов с "ПСЖ".

"Во время матча царит колоссальное напряжение, и всякое бывает. Здорово, что у нас есть парни, которые не остаются равнодушными.