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Куман о ссоре Гризманна и Пике: Здорово, мне такие ситуации по душе
Наставник каталонцев не любит когда игроки молчат
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал
"Во время матча царит колоссальное напряжение, и всякое бывает. Здорово, что у нас есть парни, которые не остаются равнодушными.
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У меня нет проблем с такими ситуациями, более того, мне они по душе. Мне скорее не нравятся игроки, которые молчат", – рассказал наставник "блауграны".
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Источник:As
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