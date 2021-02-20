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Куман о ссоре Гризманна и Пике: Здорово, мне такие ситуации по душе

Испания
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Наставник каталонцев не любит когда игроки молчат

Куман о ссоре Гризманна и Пике: Здорово, мне такие ситуации по душе

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Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал конфликт Гризманна и Пике во время матча 1/8 Лиги чемпионов с "ПСЖ".

"Во время матча царит колоссальное напряжение, и всякое бывает. Здорово, что у нас есть парни, которые не остаются равнодушными.

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У меня нет проблем с такими ситуациями, более того, мне они по душе. Мне скорее не нравятся игроки, которые молчат", – рассказал наставник "блауграны".

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В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Жерар Пике
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