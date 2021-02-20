Примера. 24-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Бензема не может - Каземиро поможет

Со второго января у "Вальядолида" продолжается безвыигрышная серия в чемпионате Испании. В последних шести турах "пусела" добыли только три очка, поэтому пребывание этой команды в зоне вылета не должно удивлять. Но "Вальядолид", несмотря на все трудности, умеет настраиваться на матчи с "Реалом". Способен давать бой. В первом круге "пусела" проиграли 0:1 (не без шансов), с аналогичным счетом уступили и сегодня.

Но "Реалу" было крайне трудно. Команду Зидана постигло немало кадровых проблем, однако сегодня все они отошли на второй план. Все, кроме одной – не играл лучший бомбардир и лидер атаки Карим Бензема.

Вторым лучшим бомбардиром команды после француза является Карлос Каземиро. Символично, что забил и принес победу именно он. В середине второго тайма бразилец откликнулся на подачу Крооса со штрафного и удачно пробил головой.

Это был не первый такой момент в матче. До этого Каземиро дважды пробивал головой после других стандартных положений. Удары Каземиро – единственное реальное достояние мадридцев в этом матче. В целом же, десять выстрелов "сливочные" нанесли по воротам соперника, но только два из них были в створ. Оба – от бразильца.

Дважды забили из офсайда, и эти голы закономерно были отменены. А в остальном опасных моментов и не было. У "Вальядолида", в свою очередь, раз через раз возникали шансы для сенсации. В первом тайме поочередно били Орельяна и Джанко, во втором стрелял Орельяна. Тибо Куртуа тянул. Особенно ярким выдался его сейв против удара Орельяны в начале второй 45-минутки.

А еще было падение Вайссмана в штрафной "Реала", за которое арбитр не назначил пенальти. В целом игра сильно отличалась от двух предыдущих с участием "Реала": мадридцам пришлось преодолеть немало проблем.

Однако оно того стоило. Отставание от "Атлетико" сократилось до трех очков. Правда, у "матрасников" еще одна игра в запасе.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал" 0:1

Гол: Карлос Каземиро 65

"Вальядолид": Хорди Масип, Луис Перес, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Фабиан Орельяна, Серхио Наварро (Шон Вайссман 73), Рубен Алькарас (Федерико Сан Эметерио 84), Роке Меса (Кенан Кодро 73), Сайди Джанко (Жоау Филипе (Жота) 61), Начо, Кике Перес (Оскар Плано 84)

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Мариано (Уго Дуро 66), Тони Кроос, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Серхио Аррибас 66), Винисиус Жуниор (Иско 66)

Предупреждения: Рубен Алькарас 60, Начо 71, Фабиан Орельяна 76, Оскар Плано 85 - Лукас Васкес 69, Серхио Аррибас 78