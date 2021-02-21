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Барселона - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Кадис: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Это последняя репетиция "Реала" перед возобновлением борьбы в Лиге чемпионов. Предыдущие два матча чемпионата Испании оказались легкими для мадридцев, что будет на этот раз? Поединок запланирован на 20.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн LIVE текстовая трансляция матча Ла Лиги – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция поединка - видеосервис MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Кадис
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