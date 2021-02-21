Куртуа: Победитель Ла Лиги не будет известен до мая

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0).

"Мы знаем, что это был ключевой матч, который оказал давление на „Атлетико“. Мы знали, что они проиграли. Два месяца назад, когда наше лидерство казалось невозможным, я сказал, что мы должны продолжать делать своё дело и завоёвывать очки. Победитель Примеры не будет определён до мая. Мы должны продолжать давить, потому что каждая победа важна", — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.