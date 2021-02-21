  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куртуа: Победитель Ла Лиги не будет известен до мая
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа: Победитель Ла Лиги не будет известен до мая

Испания
(1 голосов)

"Реал" вернулся в гонку

Куртуа: Победитель Ла Лиги не будет известен до мая

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0).

"Мы знаем, что это был ключевой матч, который оказал давление на „Атлетико“. Мы знали, что они проиграли. Два месяца назад, когда наше лидерство казалось невозможным, я сказал, что мы должны продолжать делать своё дело и завоёвывать очки. Победитель Примеры не будет определён до мая. Мы должны продолжать давить, потому что каждая победа важна", — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Осечки "Атлетико" в последних турах привели к тому, что "Реал" приблизился на расстояние трёх очков. При этом "матрасники" имеют ещё одну игру в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...