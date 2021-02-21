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Куртуа: Победитель Ла Лиги не будет известен до мая
"Реал" вернулся в гонку
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0).
"Мы знаем, что это был ключевой матч, который оказал давление на „Атлетико“. Мы знали, что они проиграли. Два месяца назад, когда наше лидерство казалось невозможным, я сказал, что мы должны продолжать делать своё дело и завоёвывать очки. Победитель Примеры не будет определён до мая. Мы должны продолжать давить, потому что каждая победа важна", — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.
Осечки "Атлетико" в последних турах привели к тому, что "Реал" приблизился на расстояние трёх очков. При этом "матрасники" имеют ещё одну игру в запасе.
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