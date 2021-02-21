Президентские выборы в Барселоне выиграет Лапорта. У нас есть пять причин, чтобы так считать

Пока "Барса" выглядит в еврокубках кораблем, получившим критический урон и уверенно идущим ко дну, внутри клуба происходит важнейший процесс: до выборов нового президента FCB осталось уже меньше месяца. Несмотря на то, что кандидатов трое, несомненный фаворитизм одного из них не подлежит никакому сомнению.

Похоже, все идет к тому, что Жоан Лапорта, 58-летний юрист и футбольный функционер, спустя 11 лет после своего ухода из организации, снова возглавит "Барсу".

Почему?

1. Бэкграунд

Соперники Жоана Лапорты, Виктор Фонт и Тони Фрейша, тоже кое-чем занимались в прошлом, но их достижения ничтожно меркнут перед тем, что "Кабан" сможет предъявить сине-гранатовой вечности. Смотрите сами: он перезагрузил клуб, находящийся на дне своих спортивных и финансовых возможностей; именно при нем появился Месси; именно при нем была создана золотая команда Хосепа Гвардиолы – Пеп Тим; именно проект Лапорты завоевал 12 титулов; и, наконец, как говорит он сам: "При мне мадридский "Реал" ни разу не выигрывал Лигу чемпионов".

При Лапорте, человеке открытом, но жестком и бескомпромиссном, периодически возникали и скандалы в совете директоров, многие представители которого либо были уволены, либо подали в отставку (среди них два следующих президента блаугранас, Сандро Росель и Жозеп Бартомеу), но вряд ли это волнует сосьос, которые будут голосовать.

Они знают, что Лапорта – победитель, относившийся к футболистам с отеческой теплотой. Этого достаточно.

2. Понятный проект

"Мы выпустим облигации, которые сразу принесут нам, как минимум, 250 миллионов евро", - вещает Жоан Лапорта на онлайновой пресс-конференции, а сзади него на стене красуется огромная надпись "Мы любим "Барсу".

Дальнейшие шаги должны быть такими: клуб продает игроков, гасит краткосрочные кредиты (у каталонцев уже трехмесячная просрочка) и тут же покупает нескольких новичков. Соглашение со спонсорами пересматриваются, потому что "Барселона" намерена запустить крайне интересный для рекламодателей проект Espai Barca, подразумевающий перестройку и усовершенствование территории вокруг "Камп Ноу". На Espai Barca ставят вообще все кандидаты, но Лапорта, единственный из них, понятным языком объясняет, почему компаниям будет выгодно вкладывать деньги в данное начинание: все они получат повышенные проценты от прибыли.

Количество поданных голосов за кандидатов при выдвижении на пост (январь):

10.272 – Жоан Лапорта

4.713 – Виктор Фонт

2.822 – Тони Фрейша

3. Поддержка раздевалки

Футболисты предпочитают не вмешиваться в выборы и никого публично не поддерживать. Естественно, что все это не касается человека с самой активной гражданской позицией в "Барселоне".

В начале февраля Виктор Фонт опубликовал фото Жерара Пике, а под ним призвал футболистов идти на голосование.

Реакция Пике была максимально быстрой и категорически раздраженной: "Виктор, пожалуйста, не используйте мое изображение в ваших интересах. Спасибо".

Это был очень ясный сигнал от одного из главных сенаторов раздевалки: футболисты не хотят победы Фонта.

Фрейша вообще считается почти врагом Месси, Пике и Бускетса, а фаворитом раздевалки, без сомнения, остается Жоан Лапорта – тот самый человек, который открыл для многих сегодняшних ветеранов дверь в первую команду.

Сосьос очень чутко реагируют на настроение игроков в данном вопросе, поскольку (и небезосновательно) считают, что именно футболисты знают кандидатов куда лучше простого народа, сидящего на секторах "Камп Ноу".

4. Недоверие к другим кандидатам

Тони Фрейша работал одним из директоров клуба при и при Лапорте, и при Роселе и при Бартомеу, крайне усложнив отношения со всеми вышеперечисленными персонами. Он заочно конфликтовал и с футболистами: выступал против повышения заработной платы Месси и Пике ("Пусть сам выйдет на поле и играет", - подметил последний).

Любимое слово Фрейши: "Посмотрим". Так он не всегда, но частенько отвечал на вопросы о будущем Месси, о привлечении новых спонсоров и о том, что клубу делать с долгами.

Неконкретность экс-директора "Барселоны", безусловно, играет против него.

Что касается Виктора Фонта, то с ним связано другое опасение. Известно, что бизнесмен давно живет и работает в Дубае и близок к нефтедолларовым шейхам ОАЭ. Сосьос боятся, что Фонт может сделать клуб акционерным обществом (в Испании лишь четырем футбольным организациям, по спортивным и социокультурным причинам, позволено не являться АО: "Барселоне", "Реалу", "Атлетику" и "Осасуне"), и тогда произойдет страшное: "Барса" станет принадлежать не болельщикам, а какому-нибудь арабскому клану.

Возможно, в другой команде к этому и отнеслись бы спокойно, но только не в "Барселоне" с ее тонкими, но крайне болезненными каталонскими настройками независимости.

5. Харизма

Фонт и Фрейша оставляют впечатление грамотных, вежливых, но чрезвычайно пресных персонажей, и, конечно, по всем статьям проигрывают в яркости харизматику Лапорте.

"Кабан" это как голосовой звонок в эпоху мессенджеров: что-то такое, моментально рушащее привычные границы. Чрезвычайно успешный бизнесмен, рубаха-парень, бабник, правдоруб, любитель дорогих яхт и купаться в фонтанах после завоевания "Барсой" трофеев, по своему психотипу он максимально близок к обычному фанату "Барселоны", поэтому в системе координат сосьос "свой-чужой", Лапорта неизменно проходит как "свой".

Кроме того, он очень уверенный в себе человек, который постоянно вспоминает о болельщиках. И они слышат от него то, что и хотят слышать от своего будущего президента: "Все будет хорошо. Вам не нужно ни о чем волноваться. Я сам обо всем позабочусь".

Огромный рекламный баннер Лапорты висит на одном из мадридских домов, в 150 метрах от "Сантьяго Бернабеу".

"Они мне предлагали слоган "Лучшие должны соперничать с лучшими", намекая на противостояние с "Реалом", - рассказывает "Кабан" в интервью для Radio Marca. – Я отказался. Слабый слоган".

Теперь на баннере красуется другая надпись: "Хочу снова тебя увидеть".