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Приближаясь к Атлетико. Вальядолид - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

Испания
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Вальядолид - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Приближаясь к Атлетико. Вальядолид - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

La Liga

UA-Футбол
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"Реал" победил в матче 24-го тура чемпионата Испании и на три очка приблизился к лидеру "Атлетико". Но матч для мадридцев был крайне сложным. При минимуме голевых шансов максимум удалось выжать благодаря искусной игре Каземиро на стандартах. Хорошо подавал Тони Кроос. Хорошо в воротах стоял Тибо Куртуа.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 24-го тура чемпионата Испании.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Реал" 0:1
Гол: Карлос Каземиро 65

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В статье: Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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