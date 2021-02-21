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Приближаясь к Атлетико. Вальядолид - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола
Вальядолид - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
"Реал" победил в матче 24-го тура чемпионата Испании и на три очка приблизился к лидеру "Атлетико". Но матч для мадридцев был крайне сложным. При минимуме голевых шансов максимум удалось выжать благодаря искусной игре Каземиро на стандартах. Хорошо подавал Тони Кроос. Хорошо в воротах стоял Тибо Куртуа.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 24-го тура чемпионата Испании.
Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Реал" 0:1
Гол: Карлос Каземиро 65
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