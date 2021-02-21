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Пике о шансах Барсы на трофеи: Все сложно, особенно в Лиге чемпионов

Испания
(1 голосов)

Защитник "блауграны" считает, что все зависит от самих игроков "Барсы"

Пике о шансах Барсы на трофеи: Все сложно, особенно в Лиге чемпионов

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями после ничьи с "Кадисом" в матче 24-го тура Ла Лиги.

"Это очень болезненно, потому что поражение "Атлетико" дало нам шанс. Мы создали много моментов, несколько раз наши голы отменили. Потом пенальти на 90-й минуте. Трудно принять потерю двух очков. Важно было набрать три очка и подняться выше".

Также испанец высказался насчет шансов "блауграны" на титулы в текущем сезоне.

"После каждого матча, в котором выиграть не удалось, шансы уменьшаются. Ла Лига длится долго, впереди важный отрезок, но все будет зависеть от следующих игр. Если мы будем играть в хорошей динамике, что позволит нам добиваться нужных результатов, шансы будут. Мы обязаны попытаться. Это сильный удар. Будем реалистами, то все сложно, особенно в Лиге чемпионов. В Кубке Испании у нас есть шансы", – рассказал Пике.

Напомним, в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов "Барса" дома разгромно проиграла "ПСЖ" со счетом 1:4.

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В статье: Барселона Кадис Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 18:56
НІТ Все ще складніше! І сьогоднішня гра це вчергове доводить!
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