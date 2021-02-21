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Пике о шансах Барсы на трофеи: Все сложно, особенно в Лиге чемпионов
Защитник "блауграны" считает, что все зависит от самих игроков "Барсы"
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями после
"Это очень болезненно, потому что поражение "Атлетико" дало нам шанс. Мы создали много моментов, несколько раз наши голы отменили. Потом пенальти на 90-й минуте. Трудно принять потерю двух очков. Важно было набрать три очка и подняться выше".
Также испанец высказался насчет шансов "блауграны" на титулы в текущем сезоне.
"После каждого матча, в котором выиграть не удалось, шансы уменьшаются. Ла Лига длится долго, впереди важный отрезок, но все будет зависеть от следующих игр. Если мы будем играть в хорошей динамике, что позволит нам добиваться нужных результатов, шансы будут. Мы обязаны попытаться. Это сильный удар. Будем реалистами, то все сложно, особенно в Лиге чемпионов. В Кубке Испании у нас есть шансы", – рассказал Пике.
Напомним, в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов "Барса" дома разгромно проиграла "ПСЖ" со счетом 1:4.
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