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Куман: Я разочарован ничьей с Кадисом даже больше, чем поражением от ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Наставник "блауграны" подвел итоги поражения от "Кадиса"

Куман: Я разочарован ничьей с Кадисом даже больше, чем поражением от ПСЖ

Reuters

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал ничью с "Кадисом" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги.

"Разочаровывающий результат, в таких матчах надо побеждать – а мы не смогли. Мы упустили отличную возможность, учитывая поражение "Атлетико". Огромное разочарование.

Я разочарован даже больше, чем после матча во вторник с "ПСЖ" – 1:4. Мы не могли допустить потерю двух очков. Я не люблю винить конкретных игроков, мы в целом не справились с игрой в атаке и должны защищаться иначе. Нужно было побеждать.

Когда не забиваешь второй гол, не снимаешь все вопросы, соперник всегда забивает сам. Но нам было сложно создавать моменты, "Кадис" глубоко оборонялся. В атаке нам не хватило свежести.

Момент с пенальти в наши ворота надо проанализировать. Мне показалось, что он сомнительный, но его можно было и поставить. Мы все еще можем добиться чего-то, поскольку никому победы легко не даются. Но надо понять, что такие возможности, как сегодня, упускать нельзя. Мы могли сократить отставание, но потеряли 2 очка в матче, который контролировали. В целом "Кадис" отобрал у нас 5 очков, это недопустимо", – рассказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона Кадис
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Источник:
Marca

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Комментарии (8)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
21.02.2021 в 19:42
вгадав нічию (не 0:0 правда, але головне що нічия)... а розкішно було б щоб повторилися осінні 2:1 ...
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 19:32
Ну щось цім збоченим обожнювачам Барселони так найметься Барселона і вони вже тут Дайте ляпнути і нормальному вболівальнику "А як же ми ОЧАРОВАНІ чиєюсь присутністю на тренерський лаві"...
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0
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
21.02.2021 в 19:17
Hala REAL Madrid
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+3
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
21.02.2021 в 19:16
саме після Кадіс-Барселона - 2:1 шепетівський шизоолень відійшов у двомісячну "відпустку"-лікування ... що ж тепер буде...
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.02.2021 в 19:01
Прям уж больше разочарован. Просто уже соломку подложить хотел мол «мы решили сосредоточиться на чемпионате, Ла лига важнее», да не вышло.
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+1
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
21.02.2021 в 19:00
Куман на выход!
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0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 18:57
Ну так после ПСЖ ты ржал, как конь, а сейчас почему-то не до смеха...
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+4
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
21.02.2021 в 19:45
чому дуріан шепетівський АНАЛітик не відповідає за свої слова (чи АНАЛітику) чи коротше - брехливе лайно!?? Где Месси, где ...? в п....
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+1
0


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