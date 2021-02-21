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Куман: Я разочарован ничьей с Кадисом даже больше, чем поражением от ПСЖ
Наставник "блауграны" подвел итоги поражения от "Кадиса"
Reuters
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал
"Разочаровывающий результат, в таких матчах надо побеждать – а мы не смогли. Мы упустили отличную возможность, учитывая поражение "Атлетико". Огромное разочарование.
Я разочарован даже больше, чем после матча во вторник с "ПСЖ" – 1:4. Мы не могли допустить потерю двух очков. Я не люблю винить конкретных игроков, мы в целом не справились с игрой в атаке и должны защищаться иначе. Нужно было побеждать.
Когда не забиваешь второй гол, не снимаешь все вопросы, соперник всегда забивает сам. Но нам было сложно создавать моменты, "Кадис" глубоко оборонялся. В атаке нам не хватило свежести.
Момент с пенальти в наши ворота надо проанализировать. Мне показалось, что он сомнительный, но его можно было и поставить. Мы все еще можем добиться чего-то, поскольку никому победы легко не даются. Но надо понять, что такие возможности, как сегодня, упускать нельзя. Мы могли сократить отставание, но потеряли 2 очка в матче, который контролировали. В целом "Кадис" отобрал у нас 5 очков, это недопустимо", – рассказал Куман.
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