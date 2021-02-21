Прмиера. 24-й тур. Исак феерит за Реал Сосьедад

Александер Исак провел хороший прошлый сезон, но этот у него будет еще лучше. Уже сейчас на счету шведа – двенадцать точных ударов в чемпионате. А отчетный матч против "Алавеса" вообще выдался бенефисом долговязого нападающего.

Хет-трик. Все три гола, что интересно, Исак забивал ударом в одно касание. Надо отмечать качественные передачи из глубины, которыми шведа снабжали партнеры. Четвертый гол после выхода один на один забил Порту, что и подвело черту под избиением "Алавеса". "Реал Сосьедад" одержал третью подряд победу в чемпионате Испании, извинившись за поражение 0:4 от МЮ в Лиге Европы. А вот "Алавес" второй раз подряд проигрывает с крупным счетом. У басков лишь одна победа за последние девять туров.

Яркий матч в исполнении "Реал Сосьедада". Интересно, сможет ли команда вернуться к тому темпу, в котором двигалась на старте турнира?

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Алавес" 4:0

Голы: Александер Исак 41, Александер Исак 49, Александер Исак 62, Кристиан Португес 73

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Асьер Ильяраменди (Андер Гевара 57), Кристиан Португес, Микель Мерино (Хон Альдалур 66), Александер Исак (Хон Орхильес 65), Начо Монреаль, Давид Сильва (Мартин Кастельянос 80), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай 80), Игор Субельдия

"Алавес": Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия, Хоселу (Йон Гвидетти 80), Эдгар Мендес (Бурги 70), Иньиго Кордоба (Факундо Пелистри Ребольо 57), Томас Пина (Пере Понс 70), Дейверсон Брум (Лукас Перес 57), Флорьян Лежён, Мануэль Гарсия, Альберто Родригес, Мартин Агиррегарибия Падилья

Предупреждения: Микель Мерино 51, Асьер Ильяраменди 54, Хон Орхильес 85