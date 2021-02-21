Борьба за чемпионство? Научиться бы Кадис побеждать. Барселона - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" может раздавать сколько угодно шансов, но "Барса" не станет чемпионом, добывая по одному очку в двух матчах с такими командами как "Кадис". Куману должно быть стыдно. Есть тренеры, которые с кадрово слабых команд выжимают максимум, а он с сильной кадровой обоймой дает слабые результаты. Что может быть хуже? "Барса" создала немало моментов, но так и не сумела взять у "Кадиса" реванш за поражение 1:2 в первом круге. Ведь забила лишь однажды, а в конце пропустила в ответ.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Кадис".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Кадис" 1:1

Голы: Лионель Месси 32 (пен.) - Алекс Фернандес 89 (пен.)