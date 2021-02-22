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Почти миллиард евро, но зато 6 лет вместе: в AS сообщили о деталях будущих сделок Реала с Холандом и Мбаппе
Кошелек Флорентино Переса, видимо, исполинских размеров
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Два самых главных молодых таланта европейского футбола, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий "Боруссии Д" Эрлинг Холанд, уже давно попали в шорт-лист мадридского "Реала".
Как сообщает издание AS, Флорентино Перес полностью осознает масштабы трансферов. На оклады футболистов президент "меренг" планирует тратить примерно 92 миллиона евро в год. Руководство "сливочных" готовит для обоих исполнителей 6-летние контракты. И Холанд, и Мбаппе обойдутся "Реалу" примерно в 150 миллионов евро.
Таким образом, в рамках тех 6 лет, пока Эрлинг и Килиан будут выступать за мадридский гранд, Пересу потребуется вложить в норвежско-французский проект 852 миллиона евро.
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