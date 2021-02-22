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Кроос: Видел, что Алабу связывают с Реалом, но у меня нет никакой информации по этому поводу

Испания
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Полузащитник сливочных отреагировал на слухи о трансфере Алабы

Кроос: Видел, что Алабу связывают с Реалом, но у меня нет никакой информации по этому поводу

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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос отреагировал на информацию о предстоящем переходе в клуб бывшего партнёра по "Баварии", защитника Давида Алабы.

"Чтобы играть за "Реал", нужно быть качественным футболистом, соответствовать физическим и ментальным требованиям, уметь справляться с разными ситуациями, даже когда что-то идёт не так. Здесь нужно быть чем-то больше, чем просто качественным игроком.

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Проблема в том, что я не играл с Алабой больше семи лет. Так что мне трудно сказать, как и что он думает. Я уже видел, что его связывают с "Реалом", но у меня нет никакой информации на этот счёт. Если ты игрок стартового состава "Баварии", то определённо у тебя достаточно высокий уровень, чтобы играть за "Реал". Это очевидно, но посмотрим, как всё сложится в итоге", — цитирует Крооса Sky Sport Germany.

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В статье: Тони Кроос Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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