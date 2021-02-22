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Бензема может пропустить матч ЛЧ с Аталантой

Испания
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Футболист ещё не приступил к тренировкам

Бензема может пропустить матч ЛЧ с Аталантой

фото - realmadrid.com

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема всё ещё не вернулся к тренировкам в основной группе.

По информации AS, 33-летний футболист пропустил сегодняшнее занятие команды и, скорее всего, пропустит ближайший матч "сливочных".

В среду, 24 февраля, "Реалу" предстоит сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой". Встреча пройдёт на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо.

24 февраля Бензема сыграл в матче 23-го тура испанской Примеры с "Валенсией" (2:0). Он провёл на поле 78 минут и забил гол. Гостевую встречу 24-го тура с "Вальядолидом", состоявшуюся 20 февраля, француз пропустил.

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В статье: Карим Бензема Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид)
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