Бензема может пропустить матч ЛЧ с Аталантой

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема всё ещё не вернулся к тренировкам в основной группе.

По информации AS, 33-летний футболист пропустил сегодняшнее занятие команды и, скорее всего, пропустит ближайший матч "сливочных".

В среду, 24 февраля, "Реалу" предстоит сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой". Встреча пройдёт на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо.

24 февраля Бензема сыграл в матче 23-го тура испанской Примеры с "Валенсией" (2:0). Он провёл на поле 78 минут и забил гол. Гостевую встречу 24-го тура с "Вальядолидом", состоявшуюся 20 февраля, француз пропустил.