Реал подозревают в мошенничестве на 200 миллионов евро

Руководство "Реала" подозревается в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба, пишет Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, в 2016 году "Реал" начал вести переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. Вскоре стороны заключили контракт на € 200 млн сроком на четыре года. Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона мадридцев "Сантьяго Бернабеу".

Стало известно, что "Реал" заключил сделку с двумя дочерними компаниями фонда, расположенными на Каймановых островах. Эти компании были основаны в начале 2017 года и имели капитал в размере € 20 тыс. Таким образом мадридский клуб мог попытаться уйти от налогов в Испании. Отмечается, что в "Реале" были осведомлены о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество.