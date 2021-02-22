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Реал подозревают в мошенничестве на 200 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Сливочные заключили подозрительную сделку

Реал подозревают в мошенничестве на 200 миллионов евро

Новина українською

Руководство "Реала" подозревается в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба, пишет Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, в 2016 году "Реал" начал вести переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. Вскоре стороны заключили контракт на € 200 млн сроком на четыре года. Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона мадридцев "Сантьяго Бернабеу".

Стало известно, что "Реал" заключил сделку с двумя дочерними компаниями фонда, расположенными на Каймановых островах. Эти компании были основаны в начале 2017 года и имели капитал в размере € 20 тыс. Таким образом мадридский клуб мог попытаться уйти от налогов в Испании. Отмечается, что в "Реале" были осведомлены о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.02.2021 в 17:51
Ну не получается у глупых мадридасов быть адвокатами коррупционера Переса. Завелись с пол оборота, как новенький жигуленок, а дальше холостые выхлопы - пыр пыр пыр....Не смешите себя, мадридасы...Пересу тюрьма, Реалу - Сегунда. Без права 5 лет подняться в классе!!!
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0
-2
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 18:24
Аленёнок, остынь. Займись выборами в Барсе, может наберёшь пару голосов в своей палате
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0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
22.02.2021 в 17:36
дідо ФлоПерес на відміну від того барт'МЕУ у Барсі - РЕАЛ та його процвітання ставить передусім усього... а що й у що перетворилося каталонське корито під керівництвом того ж барт'Меу (і +мессоманія деяких персонажів свій відбиток залишила, безсумнівно) можна з попкорном можна спостерігати вже зараз...
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+7
-1
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 17:24
Паркетная доска!
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0
0
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 17:24
Уйня. Перес всё порешает. У Реала есть президент толковый, в отличие от Барсы)))
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+4
-1


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