Без Азара, Бензема и Рамоса. Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Аталантой

"Реал" определился с заявкой на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".

В список из 19 футболистов, не попали Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Марсело, Эдер Милитао, Феде Вальверде и Эден Азар, которые восстанавливаются от травм. Нападающий Карим Бензема также не поможет "Реалу" в этой встрече.

Ранее сообщалось, 33-летний футболист пропустил сегодняшнее занятие команды.

Заявка "Реала": Куртуа, Лунин, Альтубе, Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Уго Дуро.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" — "Реал" состоится 24 февраля на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо (Италия).