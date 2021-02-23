Суарес: Боссы Барселоны сказали мне, что я старый и больше не способен выступать на высоком уровне

И просто тащусь от руководства и трансферов ФКБ))). Продали в 17 году Неймара в ПСЖ за 200 лямов, за вырученные от продажи бабки и доложив ещё купили за 150 суммарных лямов Коутиньо (не рассчитались с Ливером ещё до конца, а Ливер купил за половину этих денег лучшего защитника мира Ван Дейка к слову) и Дембеле больше чем за сотку (также ещё должны Боруссии выплаты бонусные). Где Коут и что представляет сейчас Дембеле все знают. Далее: при помощи махинаций выкупают у Атлетико Гризмана вместо 200-х лямов за 120, радуясь, как прокинули АМ и нажив себе врага таким образом. Через год в АМ БЕСПЛАТНО переходит Суарес, на содержание которого у Барсы просто нет денег. В итоге: АМ суммарно получил за Гризмана 120 миллионов и Суареса в придачу. А Барса лишилась лучшего своего напа с прикупленным за 120 лямов Суслика- Гризмана, которого никто не видит, но он есть