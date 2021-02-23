Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суарес: Боссы Барселоны сказали мне, что я старый и больше не способен выступать на высоком уровне
Конечно же, Луису это не понравилось и он ушел
sportingnews
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес в очередной раз прокомментировал свой уход из каталонской "Барселоны". Цитирует уругвайского форварда портал Goal.com.
"Я не мог быть счастливым там, где был не нужен. Моя семья понимает, что сейчас я счастлив, это главное. Конечно, мне не понравилось, что говорило руководство "Барселоны" – мол, я старый, больше не способен выступать на высоком уровне и не соответствую уровню топ-клуба. Я заслужил уважение".
"Я бы понял, если бы ничего не делал 3-4 сезона, но каждый год я забивал больше 20 мячей за сезон. Я всегда шел за Месси по цифрам. Многие футболисты, которые подписали контракт с "Барселоной", не имеют нужного уровня. Я 6 лет оправдывал свой. Я принял тот факт, что клубу были нужны перемены. Идея с "Атлетико" мне сразу очень понравилась, здесь на меня рассчитывают".
Популярное сейчас
- От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца
- УАФ проверит высказывания президента Ингульца и голкипера Руха
- Из грязи в князи. Олимпик - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча
- Куман о ссоре Гризманна и Пике: Здорово, мне такие ситуации по душе
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО