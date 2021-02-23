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Суарес: Боссы Барселоны сказали мне, что я старый и больше не способен выступать на высоком уровне

Испания
(1 голосов)

Конечно же, Луису это не понравилось и он ушел

Суарес: Боссы Барселоны сказали мне, что я старый и больше не способен выступать на высоком уровне

sportingnews

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес в очередной раз прокомментировал свой уход из каталонской "Барселоны". Цитирует уругвайского форварда портал Goal.com.

"Я не мог быть счастливым там, где был не нужен. Моя семья понимает, что сейчас я счастлив, это главное. Конечно, мне не понравилось, что говорило руководство "Барселоны" – мол, я старый, больше не способен выступать на высоком уровне и не соответствую уровню топ-клуба. Я заслужил уважение".

"Я бы понял, если бы ничего не делал 3-4 сезона, но каждый год я забивал больше 20 мячей за сезон. Я всегда шел за Месси по цифрам. Многие футболисты, которые подписали контракт с "Барселоной", не имеют нужного уровня. Я 6 лет оправдывал свой. Я принял тот факт, что клубу были нужны перемены. Идея с "Атлетико" мне сразу очень понравилась, здесь на меня рассчитывают".

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (18)
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MaxPower92 (Херсон-Николаев)
23.02.2021 в 11:06
Вспоминается трансфер Пирло из Милана в Ювентус. Те тоже говорили что он уже стар и немощен в свои 32
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0
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
23.02.2021 в 10:19
пригадую шепетівський шизоолень "неистово" волав про те що Суарес не настільки важливий у Барселоні (як Мессі ясна річ) і що блаугранас кулес (синьо-гранатові дупки) спокійно вирішать свої турнірні завдання і без уругвайського голеадора (але з Мессі, безперечно)... що ж якщо турнірне завдання каталонського корита - потрапляння у Лігу Європи - то мабуть так тут можна погодитися...
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+9
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:25
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+7
-1
avatar
una bomba REAL (Palma de Mallorca)
23.02.2021 в 10:30
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+7
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 10:08
Только чемпионом стать у Суареса стало больше шансов)))
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+4
-1
Dr. House (Подолье)
23.02.2021 в 10:05
И просто тащусь от руководства и трансферов ФКБ))). Продали в 17 году Неймара в ПСЖ за 200 лямов, за вырученные от продажи бабки и доложив ещё купили за 150 суммарных лямов Коутиньо (не рассчитались с Ливером ещё до конца, а Ливер купил за половину этих денег лучшего защитника мира Ван Дейка к слову) и Дембеле больше чем за сотку (также ещё должны Боруссии выплаты бонусные). Где Коут и что представляет сейчас Дембеле все знают. Далее: при помощи махинаций выкупают у Атлетико Гризмана вместо 200-х лямов за 120, радуясь, как прокинули АМ и нажив себе врага таким образом. Через год в АМ БЕСПЛАТНО переходит Суарес, на содержание которого у Барсы просто нет денег. В итоге: АМ суммарно получил за Гризмана 120 миллионов и Суареса в придачу. А Барса лишилась лучшего своего напа с прикупленным за 120 лямов Суслика- Гризмана, которого никто не видит, но он есть
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+12
-1
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Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 10:07
)))))) где-то так
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+6
-1
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Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
23.02.2021 в 10:11
уточнення за Неймара Барселона виручила 222 млн євро (а з бонусами як у Барсі звикли - то й усі 230 євролимонів)... а так, плюсик - розібрати на запчастини недолугий менеджмент блаугранас і почати треба з позаштатного радника ФКБ з Шепетівки
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+10
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:25
Ответить
+7
-1
avatar
una bomba REAL (Palma de Mallorca)
23.02.2021 в 10:30
Ответить
+7
0
jmen2986 (Kiev)
23.02.2021 в 09:59
-а Месси? Он же тоже не молодой?-эээ,ну ты не сравнивай,где он,а где ты...
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+1
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
23.02.2021 в 09:53
Суарес сам в своих интервью последние года два намекал что с такой нагрузкой, таким количеством матчей его организм уже не справляется, типа ищите замену.
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+1
0
Dr. House (Подолье)
23.02.2021 в 10:08
Зато бородатый организм отлично справляется в режиме Селезнёва и пенальти
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+9
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.02.2021 в 09:52
Суарес и Месси оба 1987 г.р. То есть для Барсы - Суарес - старый и неспособный уже играть на высоком уровне, а Месси- молодой и перспективный?
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+9
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
23.02.2021 в 10:19
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+7
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:25
Ответить
+7
-1
avatar
una bomba REAL (Palma de Mallorca)
23.02.2021 в 10:31
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+7
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 09:48
Чёткий нап, а Барса - дыра!
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+7
-1


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