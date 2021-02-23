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Экс-защитник Барселоны: В этой команде меня убили – после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает

Испания
(1 голосов)

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Экс-защитник Барселоны: В этой команде меня убили – после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает

Goal

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Бывший защитник каталонской "Барселоны" Жереми Матье рассказал о периоде выступлений за "сине-гранатовых". Цитирует экс-футболиста Marca и Mundo Deportivo.

"В последний год в "Барселоне" дела были плохи. Мне казалось, что в четвертьфинале ЛЧ с "Ювентусом" в сезоне 2016/17 мы проиграли из-за меня. В этой команде меня убили, но я понимаю, что в футбол играют 11 человек. В "Спортинге" со мной всегда говорили. В "Барсе" такого не было. Мне было нужно уважение, но после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает, даже тренер. Энрике год не общался со мной. Это не сильно похоже на футбол. Сейчас все издеваются над Лангле и я знаю, каково это".

Матье защищал цвета "Спортинга" с 2017 года, за "Барселону" Жереми выступал с 2014-го по 2017 год.

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В статье: Жереми Матье Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:43
Жеремі Матьє пам'ятаю, який це класний лівий латераль був у Тулузі і особливо у Валенсії а як перейшов у каталонське корито - і все накрилося мідним (чи то пак, синьо-гранатовим тазом ) ... от що робить "величественная" Барселона з талантами
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+9
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.02.2021 в 10:18
Что взять с команды аутистов?
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+8
-2
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:39
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+9
-2


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