Экс-защитник Барселоны: В этой команде меня убили – после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает

Бывший защитник каталонской "Барселоны" Жереми Матье рассказал о периоде выступлений за "сине-гранатовых". Цитирует экс-футболиста Marca и Mundo Deportivo.

"В последний год в "Барселоне" дела были плохи. Мне казалось, что в четвертьфинале ЛЧ с "Ювентусом" в сезоне 2016/17 мы проиграли из-за меня. В этой команде меня убили, но я понимаю, что в футбол играют 11 человек. В "Спортинге" со мной всегда говорили. В "Барсе" такого не было. Мне было нужно уважение, но после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает, даже тренер. Энрике год не общался со мной. Это не сильно похоже на футбол. Сейчас все издеваются над Лангле и я знаю, каково это".