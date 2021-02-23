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"Врач говорил, что я не буду играть в футбол". Защитник Реала признался, что ему грозила ампутация ноги
Ужасные меры
Safari
Защитник "Реала" Ферлан Менди рассказал о серьезных проблемах со здоровьем в детстве. Цитирует игрока AS. Напомним, Ферлан переехал в Мадрид из "Лиона" летом 2019 года.
"Я провел 7 лет в "ПСЖ", начав в команде до 11 лет, но получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция, мне нужна была операция, я долго лечился. Я провел 2-3 месяца в гипсовой повязке. После операции пришел врач и сказал, что я никогда больше не буду играть в футбол – речь шла об ампутации ноги. Сначала я был в инвалидной коляске, затем перешел на костыли, после чего заново учился ходить".
"Тем не менее, я говорил всем, что вернусь в футбол. Большинство людей думало, что это невозможно, но я снова научился ходить и играл с болью в бедре около полутора лет".
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