"Врач говорил, что я не буду играть в футбол". Защитник Реала признался, что ему грозила ампутация ноги

Защитник "Реала" Ферлан Менди рассказал о серьезных проблемах со здоровьем в детстве. Цитирует игрока AS. Напомним, Ферлан переехал в Мадрид из "Лиона" летом 2019 года.

"Я провел 7 лет в "ПСЖ", начав в команде до 11 лет, но получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция, мне нужна была операция, я долго лечился. Я провел 2-3 месяца в гипсовой повязке. После операции пришел врач и сказал, что я никогда больше не буду играть в футбол – речь шла об ампутации ноги. Сначала я был в инвалидной коляске, затем перешел на костыли, после чего заново учился ходить".