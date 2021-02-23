У Кумана есть 10 дней на убеждение руководства Барселоны в том, что он подходящий тренер каталонцев

В ближайшие две недели Рональду Куману предстоит доказать, что он действительно достоин управлять первой командой "Барселоны". По информации издания AS, именно сейчас руководство должно определить, останется ли голландец на "Камп Ноу".

Безусловно, многое будет зависеть от результатов выборов президента каталонцев, однако, как сообщает источник, многое для специалиста определится именно в следующие 10 дней: "сине-гранатовые" сыграют с "Эльче" и дважды с "Севильей" (в Ла Лиге и Кубке).

Напомним, в первом поединке 1/8 финала ЛЧ "Барселона" уступила "ПСЖ" со счетом 1:4 и имеет мало шансов, чтобы пройти в четвертьфинал. В первом матче Кубка Испании с "нервионцами" подопечные Кумана проиграли 0:2. В Примере банда Рональда находится на четвертой позиции, отрыв от лидера чемпионата, мадридского "Атлетико", составляет 8 баллов.