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У Кумана есть 10 дней на убеждение руководства Барселоны в том, что он подходящий тренер каталонцев

Испания
(1 голосов)

Рональд в непростом положении

У Кумана есть 10 дней на убеждение руководства Барселоны в том, что он подходящий тренер каталонцев

FCB

Новина українською

В ближайшие две недели Рональду Куману предстоит доказать, что он действительно достоин управлять первой командой "Барселоны". По информации издания AS, именно сейчас руководство должно определить, останется ли голландец на "Камп Ноу".

Безусловно, многое будет зависеть от результатов выборов президента каталонцев, однако, как сообщает источник, многое для специалиста определится именно в следующие 10 дней: "сине-гранатовые" сыграют с "Эльче" и дважды с "Севильей" (в Ла Лиге и Кубке).

Напомним, в первом поединке 1/8 финала ЛЧ "Барселона" уступила "ПСЖ" со счетом 1:4 и имеет мало шансов, чтобы пройти в четвертьфинал. В первом матче Кубка Испании с "нервионцами" подопечные Кумана проиграли 0:2. В Примере банда Рональда находится на четвертой позиции, отрыв от лидера чемпионата, мадридского "Атлетико", составляет 8 баллов.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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Spokoyno (Киев)
23.02.2021 в 13:11
Враховуючи, що футбол ХХІ століття це не гра зірок, а КОМАНД саме тренери грають визначальну роль в досягненні результатів. Саме вони намагаються будувати гру так, коли гравці демонструють свої найкращі сторони, а не дуже привабливі прикривають їх партнери... А що наразі показує черговий? Не вміння налаштувати команду навіть на явного аутсайдера! Який останні матчі пропускав біля чотирьох та забивав майже один... Так Кадіс свій гол хоч якось забив, а що змогла Барселона під керівництвом Кумана?!?
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football_soccer (Украина)
23.02.2021 в 12:47
не в восторге от тренерства Кумана, но почему-то так происходит, что вся критика падает исключительно либо на него либо на Месси. И это странно. Так как главные бокопоры в Барсе это защитники. Вы просто гляньте что творит защита Барселоны. Это ужас. Умтю-тю, Ленгле, Жерар, который уже не на пике. Привоз на привозе. Нынешней Барсе, что претендовать на победу в матче нужно забивать минимум трижды, так как защита обязательно что-нибудь привезет в свои ворота. Хуже чем в Барселоне с защитой дела разве что в Ливерпуле.
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
23.02.2021 в 12:17
У Барселоны есть руководство?
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+3
-1
Dr. House (Подолье)
23.02.2021 в 12:27
Внештатный президент Durian)))
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
23.02.2021 в 12:16
Приведите в порядок заголовок в украинской версии
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