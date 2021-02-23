Облак не исключил вариант с продолжением карьеры в АПЛ

Голкипер "Атлетико" Ян Облак не исключил, что, возможно, в будущем продолжит карьеру в АПЛ.

"Я живу в хорошем городе, в хорошей стране, играю в прекрасной лиге. Но, конечно, я смотрю АПЛ. Это особенный чемпионат с невероятными командами, здесь каждая игра очень сложная.

Перешел ли бы я когда-нибудь в АПЛ? В моем случае как футболиста никогда не знаешь, где ты окажешься через несколько лет. Но, конечно, АПЛ – привлекательная лига для каждого игрока" – сказал словенец в интервью The Times.