Атлетик Бильбао договорился о сотрудничестве с чемпионом Испании и победителем ЛЕ

34-летний нападающий Рауль Гарсия договорился с "Атлетик" Бильбао о продлении контракта.

Игрок, который играет на позиции одного из двух нападающих, проведет еще один сезон в баскском клубе. Притом, согласно контракту, будет возможность продолжения сотрудничества еще на год, сообщает Mundo Deportivo.

Рауль Гарсия Эскудеро выступает в клубе из Бильбао с 2015 года. Также на его счету выступления за "Осасуну", "Атлетико" Мадрид и сборную Испании. Вместе с матрасниками побеждал в Лиге Европы, чемпионате Испании и дважды - в Суперкубке УЕФА.