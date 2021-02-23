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Атлетик Бильбао договорился о сотрудничестве с чемпионом Испании и победителем ЛЕ
Точнее - ее продолжении
34-летний нападающий Рауль Гарсия договорился с "Атлетик" Бильбао о продлении контракта.
Игрок, который играет на позиции одного из двух нападающих, проведет еще один сезон в баскском клубе. Притом, согласно контракту, будет возможность продолжения сотрудничества еще на год, сообщает Mundo Deportivo.
Рауль Гарсия Эскудеро выступает в клубе из Бильбао с 2015 года. Также на его счету выступления за "Осасуну", "Атлетико" Мадрид и сборную Испании. Вместе с матрасниками побеждал в Лиге Европы, чемпионате Испании и дважды - в Суперкубке УЕФА.
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