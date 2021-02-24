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Ансу Фати претендует на престижную премию Laureus

Испания
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Ещё ни разу её не получал футболист

Ансу Фати претендует на престижную премию Laureus

Новина українською

Нападающий "Барселоны" может быть отмечен в номинации "Прорыв года".

По информации пресс-службы оргкомитета премии Laureus World Sports Awards, на победу по итогам 2020 года будут претендовать вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати, четвертая ракетка мира в теннисе Доминик Тим, квотербек "Канзас-Сити Чифс" Патрик Махоумс, польская теннисистка Ига Швентек, гонщик "Сузуки" и чемпион MotoGP Хоан Мир, а также словенский велогонщик Тадей Погачар.

По итогам 2019 года премию Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года" получил колумбийский велогонщик Эган Берналь.

Стоит отметить, что еще ни разу в истории, начиная с 2000 года, в данной номинации не побеждал футболист.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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