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Ансу Фати претендует на престижную премию Laureus
Ещё ни разу её не получал футболист
Нападающий "Барселоны" может быть отмечен в номинации "Прорыв года".
По информации пресс-службы оргкомитета премии Laureus World Sports Awards, на победу по итогам 2020 года будут претендовать вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати, четвертая ракетка мира в теннисе Доминик Тим, квотербек "Канзас-Сити Чифс" Патрик Махоумс, польская теннисистка Ига Швентек, гонщик "Сузуки" и чемпион MotoGP Хоан Мир, а также словенский велогонщик Тадей Погачар.
По итогам 2019 года премию Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года" получил колумбийский велогонщик Эган Берналь.
Стоит отметить, что еще ни разу в истории, начиная с 2000 года, в данной номинации не побеждал футболист.
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