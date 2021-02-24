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Барселона - Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Эльче: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Перенесенный матч первого тура. "Барса" после 23-х сыгранных поединков опустилась на четвертое место в чемпионате Испании, отставая от лидера "Атлетико" на целых восемь очков. Если каталонцы стремятся бороться за нечто большее, чем попадание в зону Лиги чемпионов, больше ошибаться не имеют права.

Матч состоится в среду, 24-го февраля 2021-го года, в 20:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн LIVE трансляция поединка – видеосервис MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона
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