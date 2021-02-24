Барселона - Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Перенесенный матч первого тура. "Барса" после 23-х сыгранных поединков опустилась на четвертое место в чемпионате Испании, отставая от лидера "Атлетико" на целых восемь очков. Если каталонцы стремятся бороться за нечто большее, чем попадание в зону Лиги чемпионов, больше ошибаться не имеют права.

Матч состоится в среду, 24-го февраля 2021-го года, в 20:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн LIVE трансляция поединка – видеосервис MEGOGO. Смотрим.

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