  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ЕС не позволил выделить Эль Классико в отдельную торговую марку
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЕС не позволил выделить Эль Классико в отдельную торговую марку

Испания
(1 голосов)

Сначала бюро, теперь суд

ЕС не позволил выделить Эль Классико в отдельную торговую марку

Новина українською

Суд Евросоюза поддержал отказ Бюро ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) в просьбе Ла Лиги зарегистрировать испанское "Эль Классико" (поединок чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной") как отдельную торговую марку. Бюро отказало еще в 2019 году, но Ла Лига обратилась в суд, напоминает AS.

Ла Лига представила Эль Классико ("El Clásico") с очень широким спектром услуг - спортивные и культурные мероприятия, организация соревнований и церемоний награждения, а также трансляция, производство спортивного продукта на радио и телевидении.

Читайте такжеРивалдо: Матч с Реалом - отличный шанс для Месси показать Барселоне свою приверженность

Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, отказал в регистрации Эль Классико как отдельного продукта из-за того, что этот футбольный поединок не отличается от других, а различие является одним из требований к регистрации торговой марки.

Факт отсутствия различия является основанием для абсолютного отказа в регистрации торговой марки, - отметил суд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эль Классико
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2021 в 21:03
дятлы!
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
24.02.2021 в 20:50
Тогда футбольные и вообще спортивные клубы не могли бы зарегистрировать любые торговые марки, включая словесные и рисунки, поскольку все играют в футбол. А сети супермаркетов не могли бы зарегистрировать торговые марки, поскольку они продают товары одних и тех же торговых марок. Отличие между товарами, как и услугами бывает не только в том, что их содержание отличается, но и в том, как они преподносятся. Судебная практика, отрицающая практику регистрации торговых марок, должна измениться.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
24.02.2021 в 20:45
все одно що відмовити у реєстрації нового сорту вина, мовляв таке ж саме пойло, як і інше. Хитруни ті й ще у Люксембургзі.. такі ж мабуть, як і в Лозані.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...