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ЕС не позволил выделить Эль Классико в отдельную торговую марку
Сначала бюро, теперь суд
Суд Евросоюза поддержал отказ Бюро ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) в просьбе Ла Лиги зарегистрировать испанское "Эль Классико" (поединок чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной") как отдельную торговую марку. Бюро отказало еще в 2019 году, но Ла Лига обратилась в суд, напоминает AS.
Ла Лига представила Эль Классико ("El Clásico") с очень широким спектром услуг - спортивные и культурные мероприятия, организация соревнований и церемоний награждения, а также трансляция, производство спортивного продукта на радио и телевидении.
Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, отказал в регистрации Эль Классико как отдельного продукта из-за того, что этот футбольный поединок не отличается от других, а различие является одним из требований к регистрации торговой марки.
Факт отсутствия различия является основанием для абсолютного отказа в регистрации торговой марки, - отметил суд.
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