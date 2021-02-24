ЕС не позволил выделить Эль Классико в отдельную торговую марку

Суд Евросоюза поддержал отказ Бюро ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) в просьбе Ла Лиги зарегистрировать испанское "Эль Классико" (поединок чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной") как отдельную торговую марку. Бюро отказало еще в 2019 году, но Ла Лига обратилась в суд, напоминает AS.

Ла Лига представила Эль Классико ("El Clásico") с очень широким спектром услуг - спортивные и культурные мероприятия, организация соревнований и церемоний награждения, а также трансляция, производство спортивного продукта на радио и телевидении.

Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, отказал в регистрации Эль Классико как отдельного продукта из-за того, что этот футбольный поединок не отличается от других, а различие является одним из требований к регистрации торговой марки.