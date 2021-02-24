Примера. 1-й тур. Барселона - Эльче 3:0. Когда даже Брайтвайт - звезда

Куману дали десять дней на демонстрацию своего тренерского таланта, акцентируя внимание, прежде всего, на поединках с "Севильей" в чемпионате и Кубке. Однако перед этим нужно было обыграть "Эльче". Говорите, что это простой соперник? Так "Кадис" тоже не пуп земли, но "блаугранас" умудрились в поединке с ним сесть в лужу.

Сегодня был несколько иной характер матча. "Барса" не бомбила соперника постоянно, а подолгу разыгрывала атаки и взрывалась уколами. Лучшие моменты были у Тринкао, но с обоими ударами португальца справился голкипер "Эльче". В другом эпизоде ​​сопернику угрожал Месси, однако и здесь гостям удалось выйти сухими из воды.

На чужой половине поля "зелено-белые" тоже не остались без хлеба. Удар Пере Мильи заставил тер Штегена делать сейв, а выстрелы Бое и Гути просто напугали "Барсу". В общем-то, такая игра устраивала "Эльче", но думать о добытых очках было слишком рано.

А в начале второго тайма эти иллюзии вообще развеялись: Месси, встретившись с мячом в глубине поля, продвинулся к линии штрафной площади, обыгрался с Брайтвайтом (датчанин отдал классную передачу пяткой) и выскочил один на один с голкипером. Здесь уже не промахнулся.

И дальше "Барса" сбавила темп, не боясь наступить на те же грабли, что были в матче с "Кадисом". Однако соперник не атаковал, поэтому "блаугранас" могли подолгу контролировать мяч, не делая позиционных ошибок. А потом сыграл индивидуальный класс: де Йонг убежал от всех по левому флангу, отпасовал в центр штрафной площади на Месси, тот проскочил еще мимо нескольких игроков "Эльче" и поставил точку в матче.

Точнее, точку в процессе тления интриги. Потому что голевая точка в матче принадлежит Хорди Альбе после комбинации Месси - Брайтвайт. Легкая победа – это то, что нужно "Барселоне". Ложка дегтя – нереализованный Гризманном супер-шанс (удар в перекладину с нескольких метров). Сегодня не Антуан звезда, а Брайтвайт.

Далее – "Севилья".

Фото - La Liga

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эльче" 3:0

Голы: Лионель Месси 48, Лионель Месси 68, Хорди Альба 73

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (Клеман Лангле 77), Миралем Пьянич (Усман Дембеле 46), Лионель Месси, Педри , Тринкао (Серхио Бускетс 67), Хорди Альба (Сержиньо Дест 77), Мартин Брайтвайт (Антуан Гризманн 76), Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия

"Эльче": Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Оменук Мфулю (Луисми Санчес 81), Лукас Бое (Гидо Каррильо 72), Пере Милья (Нино 72), Рауль Гути, Антонио Барраган, Эмилиано Ригони (Тете Моренте 60), Мигель Анхель Сифуэнтес (Фидель Чавес 60), Хосема Санчес, Хоан Мохика