Андорра Жерара Пике рвется во второй дивизион. У клуба отличное финансирование и мощные амбиции

"Андорра" - самый большой клуб, собственно, Андорры.

Команда, основанная в 1942-ом году, является единственным иностранным клубом в системе футбольных лиг Испании. Эльс Триколорс ("Трехцветные") вошли в чужую систему лиг по прозаической причине: в Андорре в то время не было своего чемпионата. А когда чемпионат появился, уже не стали ничего менять.

"Андорра" никогда не поднималась выше дивизиона Сегунда Б, сегодня это третья испанская лига. Но сейчас, похоже, все может измениться: в декабре 2018-го года главным клубным акционером стал Kosmos Holding, компания, принадлежащая защитнику "Барселоны" Жерару Пике.

Цель – Лига чемпионов

От Барселоны до Андорры – 198 км по живописной трассе С-16, и теперь Жерару Пике частенько приходится преодолевать это расстояние. Когда Пике купил "Андорру", она обреталась в одном балле от зоны вылета в Примера Каталана, пятом уровне в испанской системе лиг. В сезоне 2018/19 Эль Триколорс добились повышения в Терсеру, четвертый испанский дивизион, но тут случилось непредвиденное. Из третьего дивизиона из-за финансовых проблем исключили "Реус Депортиу", и место за пошлину в 452.000 евро могла выкупить любая команда, представляющая четвертую лигу.

Само собой, этим клубом стала "Андорра".

Стадион "Прада де Молес" вмещает чуть больше 500 человек, а амбициозный Жерар Пике надеется однажды услышать тут гимн Лиги чемпионов. Но это будет тяжело сделать чисто технически: для Сегунды, Примеры и Лиги чемпионов существует определенный протокол, регулирующий количество сидячих мест, а расширение "Прада де Молес" вряд ли возможно.

Стадион находится в горном перешейке – фантастически красиво, но критично для перестройки.

Широкомасштабные связи Пике в футбольном мире позволили привлечь в клуб знаковых акционеров (Лионель Месси, Сеск Фабрегас) и мощных спонсоров (основной – Mora Banc, крупнейший банк страны, технический - Nike).

Все это для нового владельца клуба, не имеющего в организации официальной должности, – лишь первые этапы большого пути.

"Андорра": вехи

1981 – дебютный выход в 3 дивизион

1989 – второе место в своей подгруппе 3 дивизиона, высшая позиция в истории

1994 – победа в Кубке Каталонии (в полуфинале обыграна "Барселона", в финале – "Эспаньол")

1/32 – команда трижды доходила до этой стадии Кубка Испании

Есть свой фарм, а система подготовки и организации такая же, как в "Барселоне"

Вдобавок Пике купил еще один клуб, "Химнастик де Манреса", традиционно считающийся одним из лучших в Каталонии по подготовке молодых кадров. "Химнастик" имеет команды во всех возрастах и раньше тесно сотрудничал как с "Барселоной", так и с "Реалом", а теперь стал полноценным фармом под головной организацией, которой выступает "Андорра".

Большинство старших тренеров "Химнастика" имеют опыт работы в "Барселоне" - Жерар Пике не скрывает, что заимствует у блаугранас систему подготовки.

Упор делается на то, что Эльс Триколорс смогут растить своих собственных воспитанников: Пике очарован Ла Масией, в которой воспитывался сам, и считает наличие академии важнейшей прерогативой своего проекта.

Манресе не проживают и 100.000 человек, но Kosmos Holding намерен построить в этом небольшом городке технологичный спортивный центр подготовки молодых футболистов.

"Игроков можно либо покупать, либо растить самостоятельно, - рассуждает Пике. – И, честно говоря, второй путь нравится мне гораздо больше".

Самые дорогие футболисты "Андорры":

0,7 млн евро – ПЛЗ Эктор Эвель

0,3 млн евро – ПЛЗ Марти Риверола

0,3 млн евро – ГК Нико Ратти

0,3 млн евро – З Мигель Лоурейро

0,3 млн евро – Н Рубен Энри

День сегодняшний: "Андорра" рвется в Сегунду

"Андорра" идет второй в одной из десяти групп второго испанского дивизиона. Клуб никого не покупает, подписывая игроков на фри, но теперь в команду приходит на абы кто. Серьезная платежная ведомость позволила, в частности, подписать таких форвардов, как 35-летний Карлос Мартинес (лучший бомбардир команды с 8 мячами) и 34-летний Виктор Касадесус, выступавший за "Мальорку" и "Сосьедад".

На "Прада де Молес" присутствует целый пласт футболистов "Барселоны", не поднявшихся в блаугранас выше филиала. Это голкипер Мигель Баньюс, защитники Марти Вила и Адрия Виланова (сын бывшего главного тренера Тито Вилановы, умершего от рака), полузащитники Марк Педраса, Марти Риверола, Пау Мартинес, футболисты линии атаки Кике Саверио и Серхи Серрано. Они важны для стиля "Андорры" - естественно, это тики-така, с учетом, конечно, специфики ростера.

Недавно новым наставником "Трехцветных" неожиданно был назначен Эдер Сарабия – тот самый крайне эмоциональный помощник Кике Сетьена, который посылал Антуана Гризманна ко всем чертям и использовал непарламентские выражения, в которых активно мусолилась мать французского форварда. Звездная раздевалка "Барселоны" возненавидела Сарабию, но Пике решил, что именно подобная зашкаливающая эмоциональность и умение мотивировать и нужны его команде.

В "Андорре" Сарабия начал с гостевой победы над "Эспаньолом-Б" со счетом 2:0 и очень много говорил о молодежи. При этом, правда, в игре против филиала "Эспаньола" за Эль Триколорес отличились как раз ветераны, уже упоминавшиеся Карлос Мартинес и Виктор Касадесус.

"Мы пока крошечная команда, но с максимально глобальными целями, - говорит Жерар Пике. – Фантастически осознавать, что мы представляем клуб, за который болеет вся страна. Пусть даже и очень маленькая".