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Потенциал конвертируется в реальные дивиденды. Барселона - Эльче 3:0. Обзор матча и видео голов
Барселона - Эльче ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
Болельщики "Барселоны" держали в голове эти потенциальные три очка – за перенесенный матч первого тура против "Эльче". "Барса" была большим фаворитом этого противостояния и не подвела ожиданий общественности. Первый тайм завершился вничью 0:0, но после перерыва каталонцы свое дело сделали – 3:0.
Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного матча первого тура Примеры.
Барселона. Стадіон "Камп Ноу"
"Барселона" - "Ельче" 3:0
Голи: Ліонель Мессі 48, Ліонель Мессі 68, Хорді Альба 73
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