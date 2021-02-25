Потенциал конвертируется в реальные дивиденды. Барселона - Эльче 3:0. Обзор матча и видео голов

Болельщики "Барселоны" держали в голове эти потенциальные три очка – за перенесенный матч первого тура против "Эльче". "Барса" была большим фаворитом этого противостояния и не подвела ожиданий общественности. Первый тайм завершился вничью 0:0, но после перерыва каталонцы свое дело сделали – 3:0.

Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного матча первого тура Примеры.

Барселона. Стадіон "Камп Ноу"

"Барселона" - "Ельче" 3:0

Голи: Ліонель Мессі 48, Ліонель Мессі 68, Хорді Альба 73