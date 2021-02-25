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Потенциал конвертируется в реальные дивиденды. Барселона - Эльче 3:0. Обзор матча и видео голов

Испания
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Барселона - Эльче ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Потенциал конвертируется в реальные дивиденды. Барселона - Эльче 3:0. Обзор матча и видео голов

La Liga

UA-Футбол
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Болельщики "Барселоны" держали в голове эти потенциальные три очка – за перенесенный матч первого тура против "Эльче". "Барса" была большим фаворитом этого противостояния и не подвела ожиданий общественности. Первый тайм завершился вничью 0:0, но после перерыва каталонцы свое дело сделали – 3:0.

Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного матча первого тура Примеры.

Барселона. Стадіон "Камп Ноу"
"Барселона" - "Ельче" 3:0
Голи: Ліонель Мессі 48, Ліонель Мессі 68, Хорді Альба 73

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В статье: Барселона Эльче (Испания)
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