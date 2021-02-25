Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полноценный обмен: голкипер Эльче не ожидал, что Месси хочет получить его футболку
И такое бывает
Goal
Вчера, 24 февраля, каталонская "Барселона" обыграла "Эльче" со счетом 3:0. Дубль оформил Лионель Месси, еще один гол в активе Хорди Альбы.
После поединка голкипер "бело-зеленых" Эдгар Бадия и капитан "сине-гранатовых" пересеклись, медленно покидая газон "Камп Ноу".
Бадия попросил у Месси джерси – аргентинец без проблем протянул Эдгару майку с 10-м номером, вратарь взял футболку и уже собирался присоединиться к команде, однако Лео поспешил напомнить голкиперу, что также хотел бы получить его свитер взамен. Видимо, Бадия подобного не ожидал.
Messi pidiéndole el suéter a Édgar Badía, portero del Elche; no se la creía ????#barça pic.twitter.com/Cxp7mUld5Q— FC Barcelona México ???????? (@BarcelonaEsMx) February 25, 2021
Популярное сейчас
- Брюгге - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- "Футбольное самоубийство". Гасперини – о судействе в поединке между Аталантой и Реалом
- Минимализм Реала, разгром от Барсы, вылет команды Реброва. Главные новости за 24 февраля
- С одним "но". Бывший тренер Шахтера заинтересовал Реал
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала