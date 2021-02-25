Полноценный обмен: голкипер Эльче не ожидал, что Месси хочет получить его футболку

Вчера, 24 февраля, каталонская "Барселона" обыграла "Эльче" со счетом 3:0. Дубль оформил Лионель Месси, еще один гол в активе Хорди Альбы.

После поединка голкипер "бело-зеленых" Эдгар Бадия и капитан "сине-гранатовых" пересеклись, медленно покидая газон "Камп Ноу".

Бадия попросил у Месси джерси – аргентинец без проблем протянул Эдгару майку с 10-м номером, вратарь взял футболку и уже собирался присоединиться к команде, однако Лео поспешил напомнить голкиперу, что также хотел бы получить его свитер взамен. Видимо, Бадия подобного не ожидал.