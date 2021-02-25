Герой футбольного дня. Мартин Брайтвайт

Антуан Гризманн стоит 60 миллионов евро, а Мартин Брайтвайт – девять. Француз ранее играл за "Атлетико" датчанин – за "Леганес". Первый приходил в "Барсу" как большая звезда, продукт кропотливой работы менеджмента, второй – как футболист, которым просто можно залатать дыры. Но по итогам имеем практически одинаковые по эффективности боевые единицы.

Гризманн чуть больше играет, чуть больше забивает, но разница эта точно не на десятки миллионов евро. Француз обладает высоким индивидуальным классом, но часто не способен адаптировать его к командным действиям "Барселоны". Время от времени прорывает, но чаще о нем говорят как об игровом разочаровании. Вот и вчера с убойной позиции беспрепятственно зарядил в перекладину.

Один из лучших матчей Антуана в футболке "Барселоны" – кубковый поединок против "Гранады" (5:3, дополнительное время). Гризманн дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам. Один из его результативных пасов оказался сбрасыванием головой на партнера параллельно линии ворот. Ну точно как вчера Брайтвайт ассистировал Хорди Альбе.

В этом же матче чуть раньше он шикарно подыграл Лионелю Месси, помог ему открыть счет и снова выйти на чистое первое место в списке бомбардиров. И констатировать приходится вот что: Брайтвайт провел очень продуктивный и эффективный матч. Лишь немного хуже по КПД от того, что Гризманн провел против "Гранады" в Кубке. Но один – чемпион мира, а другой – рядовой игрок рядовой сборной Дании.

И теперь вопрос из разряда "что было первым – яйцо или курица". Брайтвайт, который играет на уровне Гризманна – это успех селекционной работы, или Гризманн, на которого потратили, как на пять Брайтвайтов – это провал менеджерской деятельности?! Можно не отвечать...