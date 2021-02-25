Молодой талант Барселоны может перейти в Арсенал

По информации Football.London, "Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны" Хуниора Фирпо.

Лондонский клуб ищет усиление на левый фланг обороны, поэтому "канониры" стали рассматривать кандидатуру 24-летнего испанца.

Сообщается, что у "Арсенала" нет сейчас средств на покупку игроков, поэтому клуб готов включить в сделку своего правого фулбека Эктора Бельерина. Сам футболист не против вернуться на родину.

В текущем сезоне на счету Фирпо 1 гол и 1 асссит в 5 матчах Ла Лиги.