Стало известно, когда Бензема вернется на поле

Нападающий "Реала" француз Карим Бензема может вернуться на поле на следующей неделе.

Восстановление футболиста после травмы идет успешно, и ожидается, что он сможет сыграть с мадридским "Атлетико" в Ла Лиге 7 марта, сообщает Marca.

В то же время возвращение Бензема возможно и в понедельник, когда "Реал Мадрид" примет "Реал Сосьедад". Однако столичный клуб не желает форсировать восстановление нападающего.

В этом сезоне Бензема провел 21 матч в Ла Лиге, забил 12 мячей.