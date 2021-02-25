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Стало известно, когда Бензема вернется на поле
Есть 2 варианта
Нападающий "Реала" француз Карим Бензема может вернуться на поле на следующей неделе.
Восстановление футболиста после травмы идет успешно, и ожидается, что он сможет сыграть с мадридским "Атлетико" в Ла Лиге 7 марта, сообщает Marca.
В то же время возвращение Бензема возможно и в понедельник, когда "Реал Мадрид" примет "Реал Сосьедад". Однако столичный клуб не желает форсировать восстановление нападающего.
В этом сезоне Бензема провел 21 матч в Ла Лиге, забил 12 мячей.
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