Реал очень хочет удержать одного из лидеров - предложили капитанскую повязку

На 27-летнего центрального защитника мадридцев Рафаэля Варана претендует английский "Манчестер Юнайтед". Да и сам игрок якобы не против перейти в другой клуб.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн отмечает, что руководство "Реала" во главе с Флорентино Пересом хочет удержать французского легионера.

Королевский клуб готов ему отдать капитанскую повязку при условии, что Серхио Рамос покинет коллектив летом.

В этом сезоне Рафаэль Варан провел 31 матч, забил 2 гола. Контракт защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.