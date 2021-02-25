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Реал очень хочет удержать одного из лидеров - предложили капитанскую повязку

Испания
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Значит Серхио Рамос уйдет?

Реал очень хочет удержать одного из лидеров - предложили капитанскую повязку

AS

Новина українською

На 27-летнего центрального защитника мадридцев Рафаэля Варана претендует английский "Манчестер Юнайтед". Да и сам игрок якобы не против перейти в другой клуб.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн отмечает, что руководство "Реала" во главе с Флорентино Пересом хочет удержать французского легионера.

Королевский клуб готов ему отдать капитанскую повязку при условии, что Серхио Рамос покинет коллектив летом.

В этом сезоне Рафаэль Варан провел 31 матч, забил 2 гола. Контракт защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

Читайте такжеВ нагрузку к потенциальному переезду Рамоса: Реал склоняется к продаже основного центрбека
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В статье: Серхио Рамос Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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