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Реал очень хочет удержать одного из лидеров - предложили капитанскую повязку
Значит Серхио Рамос уйдет?
AS
На 27-летнего центрального защитника мадридцев Рафаэля Варана претендует английский "Манчестер Юнайтед". Да и сам игрок якобы не против перейти в другой клуб.
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн отмечает, что руководство "Реала" во главе с Флорентино Пересом хочет удержать французского легионера.
Королевский клуб готов ему отдать капитанскую повязку при условии, что Серхио Рамос покинет коллектив летом.
В этом сезоне Рафаэль Варан провел 31 матч, забил 2 гола. Контракт защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.
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