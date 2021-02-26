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Севилья - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Севилья - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.02.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
Этот матч – момент истины для Рональда Кумана. Тренеру "Барсы" дали последнюю возможность проявить себя, поэтому права на ошибку у "кулес" нет. Кроме того, это лобовое столкновение с прямым конкурентом в борьбе за лучшие позиции в турнирной таблице.
Матч 25-го тура чемпионата Испании состоится 27.02.2021 в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании "Севилья" - "Барселона"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + Premium, Canal + 4K Ultra HD;
- Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
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