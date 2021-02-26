Севилья – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура Ла Лиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 25-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и каталонской "Барселоной".

Говорят, Куман должен исправить ситуацию в Каталонии в самое ближайшее время, иначе Рональд потеряет работу. Придется начинать со встречи с соседями по таблице и соперником по Кубку Испании – "Севилья" Лопетеги имеет матч в запасе, дышит "Барселоне" в спину и знает, как обыгрывать банду Кумана. Продолжат ли "сине-гранатовые" борьбу за чемпионство? Хватит ли сил у "нервионцев"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 27 февраля – в 17:10 по киевскому времени.

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Егор Старков