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Севилья – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура Ла Лиги
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La Liga
Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 25-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и каталонской "Барселоной".
Говорят, Куман должен исправить ситуацию в Каталонии в самое ближайшее время, иначе Рональд потеряет работу. Придется начинать со встречи с соседями по таблице и соперником по Кубку Испании – "Севилья" Лопетеги имеет матч в запасе, дышит "Барселоне" в спину и знает, как обыгрывать банду Кумана. Продолжат ли "сине-гранатовые" борьбу за чемпионство? Хватит ли сил у "нервионцев"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 27 февраля – в 17:10 по киевскому времени.
Комментаторы: Тарас Вархоляк и Егор Старков
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