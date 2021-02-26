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Хави получил новый трофей в Катаре

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Хави получил новый трофей в Катаре

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Катарский клуб "Аль-Садд" под руководством главного тренера испанца Хави Эрнандеса получил новый титул.

На этот раз команда завоевала Кубок наследного принца Катара. В финале "Аль-Садд" обыграл "Аль-Духайль" со счетом 2:0.

Это уже пятый трофей Хави в Катаре (работает с 2019 года). Это уже второй Кубок наследного принца Катара для "Аль-Саддом". Ранее с испанским тренером команда также получала Кубок звезд Катара, Кубок эмира Катара, а также Кубок шейха Яссим.

Аль-Садд идет на первом месте чемпионата Катара с отрывом от второй команды на 13 пунктов.

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В статье: Хави Аль-Садд (Доха)
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