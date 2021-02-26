Наставник Севильи сообщил, чего ждет от Барселоны

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с "Барселоной".

Надеюсь, завтра мы увидим прекрасную "Барселону" с выдающимися футболистами и лучшим игроком мира.

Этот матч нам очень нравится, от нас потребуется максимум на всех уровнях. К этому нужно быть готовым.

У них есть лучшие футболисты мира во всех линиях. И, несомненно, для меня Лео Месси - лучший футболист в истории. Это говорит о важности этой игры для нас, цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.