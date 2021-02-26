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Наставник Севильи сообщил, чего ждет от Барселоны
И высказался о Месси
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с "Барселоной".
Надеюсь, завтра мы увидим прекрасную "Барселону" с выдающимися футболистами и лучшим игроком мира.
Этот матч нам очень нравится, от нас потребуется максимум на всех уровнях. К этому нужно быть готовым.
У них есть лучшие футболисты мира во всех линиях. И, несомненно, для меня Лео Месси - лучший футболист в истории. Это говорит о важности этой игры для нас, цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.
Завтра "Севилья" примет "Барселону" в пределах 25 тура Ла Лиги. Матч начнется в 17:15 по Киеву.
Барселона идет на 3 позиции в чемпионате, "Севилья" - на 4-й.
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