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Рамос очень близок к новому контракту с Реалом - СМИ

Испания
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Капитан остается?

Рамос очень близок к новому контракту с Реалом - СМИ

menshealth.com

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Капитан "Реала" Серхио Рамос очень близок к продлению договора с клубом, сообщает GOL.TV.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, как того и хотел футболист. Его зарплата останется на уровне 12 млн евро в год, при этом на период пандемии она будет снижена на 10%, как и у остальных игроков "Сливочных".

Источник пишет, что 34-летний Рамос не получил больших предложений от других клубов, на которые рассчитывал, поэтому не будет больше торговаться по зарплате в Мадриде.

Как ни странно, прийти к соглашению сторонам помогла травма ветерана, после которой он стал теснее общаться с президентом "Реала" Флорентино Пересом, и они на 99% нашли общий язык.

Рамос выступает за "Королевский клуб" с 2005 года и в текущем сезоне провел уже 18 матчей (3 гола) во всех турнирах. Его контракт со "Сливочными" истекает в конце июня.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
GOL.TV

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