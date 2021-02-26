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Рамос очень близок к новому контракту с Реалом - СМИ
Капитан остается?
menshealth.com
Капитан "Реала" Серхио Рамос очень близок к продлению договора с клубом, сообщает GOL.TV.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, как того и хотел футболист. Его зарплата останется на уровне 12 млн евро в год, при этом на период пандемии она будет снижена на 10%, как и у остальных игроков "Сливочных".
Источник пишет, что 34-летний Рамос не получил больших предложений от других клубов, на которые рассчитывал, поэтому не будет больше торговаться по зарплате в Мадриде.
Как ни странно, прийти к соглашению сторонам помогла травма ветерана, после которой он стал теснее общаться с президентом "Реала" Флорентино Пересом, и они на 99% нашли общий язык.
Рамос выступает за "Королевский клуб" с 2005 года и в текущем сезоне провел уже 18 матчей (3 гола) во всех турнирах. Его контракт со "Сливочными" истекает в конце июня.
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