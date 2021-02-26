Примера. 25-й тур. Леванте и Атлетик открывают тур ничьей

Посреди недели "Атлетик" и "Леванте" сыграют ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором одной из команд точно придется рисковать. Сегодня же был бой с оглядкой на тылы, стратегическая борьба за очки. И надо сказать, что друг друга соперники стоили.

Практически равный первый тайм принес дивиденды "Леванте". Обрезка в центре поля привела к стремительному выходу на ворота басков Хорхе Де Фрутоса, которого, впрочем, фолом остановил Унай Нуньес. Уже в своей штрафной площади (гол с пенальти). А "Атлетик" свои моменты упустил. Прежде всего, это касается Муньяина, не сумевшего замкнуть дальнюю штангу, и Иньяки Уильямса, который бил то во вратаря, то мимо.

И все же "Атлетик" ответил – и тоже с пенальти. Однако справедливо возмущался Вукчевич, который, как показали повторы, не трогал Беренгера. Соперник упал без контакта с его ногой, но судья не стал пересматривать повтор (гол с пенальти). А команды в дальнейшем не спешили обострять. Удар Марти был слишком простым для голкипера, Вильялибре прошел и пробил в фирменном стиле, но не попал.

В четверг будет другая серия. С более закрученным сюжетом.

Фото - La Liga

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Атлетик" 1:1

Голы: Рохер Марти 33 (пен.) - Рауль Гарсия 56 (пен.)

"Леванте": Айтор Фернандес, Франсиско Идальго Гомес, Робер, Оскар Дуарте, Хосе Моралес (Дани Гомес 73), Рубен Рочина, Никола Вукчевич (Микаэль Мальса 57), Хорхе Де Фрутос (Антонио Гарсия 84), Карлос Клерк, Коке (Хорхе Мирамон 57), Рохер Марти (Серхио Леон 84)

"Атлетик": Унай Симон, Алехандро Беренгер (Оскар де Маркос 75), Микель Весга, Икер Муньяин (Хон Моркильо 67), Андер Капа, Рауль Гарсия, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ 67), Иньиго Мартинес, Унаи Венседор (Ойер Саррага 84), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 76), Унай Нуньес

Предупреждения: Коке 41, Франсиско Идальго Гомес 47, Никола Вукчевич 56 - Хон Моркильо 90+4