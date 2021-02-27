Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Этот матч – момент истины для Рональда Кумана. Тренеру "Барсы" дали последнюю возможность проявить себя, поэтому права на ошибку у "кулес" нет. Кроме того, это лобовое столкновение с прямым конкурентом в борьбе за лучшие позиции в турнирной таблице.

Матч 25-го тура чемпионата Испании состоится 27.02.2021 в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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