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Лазарет Реала потихоньку пустеет – 4 игрока вернулись к тренировкам, еще трое близки к возвращению
AS
В последние недели "Реал" попал в труднейшую кадровую ситуацию из-за эпидемии травм. В лазарете до недавнего времени пребывало сразу 9 футболистов.
Но ситуация потихоньку исправляется – в субботней тренировке поучаствовали Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Родриго. Первые трое могут вернуться на поле уже в ближайшее время, а вот возвращение Родриго не собираются форсировать. У него рецидив травмы камбаловидной мышцы, он восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но всё равно пока не готов играть.
Также в индивидуальном порядке на тренировках участвуют Эден Азар, Карим Бензема и Эдер Милитао.
Серхио Рамос и Дани Карвахаль продолжают восстановление в тренировочном зале. Они вернутся в апреле.
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