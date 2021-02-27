В последние недели "Реал" попал в труднейшую кадровую ситуацию из-за эпидемии травм. В лазарете до недавнего времени пребывало сразу 9 футболистов.

Но ситуация потихоньку исправляется – в субботней тренировке поучаствовали Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Родриго. Первые трое могут вернуться на поле уже в ближайшее время, а вот возвращение Родриго не собираются форсировать. У него рецидив травмы камбаловидной мышцы, он восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но всё равно пока не готов играть.

Также в индивидуальном порядке на тренировках участвуют Эден Азар, Карим Бензема и Эдер Милитао.

Серхио Рамос и Дани Карвахаль продолжают восстановление в тренировочном зале. Они вернутся в апреле.