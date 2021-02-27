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Лазарет Реала потихоньку пустеет – 4 игрока вернулись к тренировкам, еще трое близки к возвращению

Испания
(1 голосов)
Лазарет Реала потихоньку пустеет – 4 игрока вернулись к тренировкам, еще трое близки к возвращению

AS

Новина українською

В последние недели "Реал" попал в труднейшую кадровую ситуацию из-за эпидемии травм. В лазарете до недавнего времени пребывало сразу 9 футболистов.

Но ситуация потихоньку исправляется – в субботней тренировке поучаствовали Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Родриго. Первые трое могут вернуться на поле уже в ближайшее время, а вот возвращение Родриго не собираются форсировать. У него рецидив травмы камбаловидной мышцы, он восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но всё равно пока не готов играть.

Также в индивидуальном порядке на тренировках участвуют Эден Азар, Карим Бензема и Эдер Милитао.

Серхио Рамос и Дани Карвахаль продолжают восстановление в тренировочном зале. Они вернутся в апреле.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
27.02.2021 в 16:44
очень скоро лазарет мадридской помойки пополнится новыми подопытными
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