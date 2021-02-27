Примера. 25-й тур. Уэска продлевает серию Эйбара без побед

"Уэска" окрепла после назначения тренером Пачета. Со дна турнирной таблицы еще не поднялась, но очки приобретает. В прошлом туре была победа над "Гранадой", а сегодня – ничья с "Эйбаром".

Ничья где-то не логичная, однако нельзя не отмечать дисциплину и исполнительность арагонцев. Сегодня долгое время моменты создавала только одна команда – это "Эйбар". Семнадцать ударов, из которых один в каркас (Педро Леон), преимущество во владении мячом, высшее качество игры в пас. Но забила "Уэска" усилиями игрока, вышедшего на замену (Сандро Рамирес). Только после этого прорвало и "Эйбар". Свой шанс использовал Диоп, отведя "оружейников" от нелогичного поражения. Но серия без побед продолжается у басков вот уже восемь туров. Это проблема.

Борьба за выживание уже полностью накрыла "Эйбар".

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Уэска" 1:1

Голы: Папа Кули Диоп 83 - Сандро Рамирес 81

"Эйбар": Родригес Йоэль, Педро Бигас (Анайц Арбилья 17), Серхи Энрич (Йосинори Муто 70), Эду Экспозито, Папа Кули Диоп, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Рафаэл Соареш 78), Энрике Гарсия, Педро Леон (Кевин Родригеш 79), Алехандро Посо, Брайан Хиль (Алейкс Гарсия 79)

"Уэска": Альваро Фернандес, Идрисса Думбия (Микель Рико 64), Пабло Маффео (Педро Лопес 87), Пабло Инсуа, Давид Феррейро, Рафаэль Мир (Серхио Гомес 87), Хавьер Галан, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Дани Эскриче (Сандро Рамирес 73)

Предупреждения: Хосе Анхель 60, Педро Леон 73 - Хавьер Галан 36, Пабло Маффео 40